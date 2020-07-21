(Havadan görüntülerle) ÇOK SAYIDA DOLMUŞ ŞOFÖRÜ İBB ÖNÜNDE EYLEM YAPTI (2)
Saraçhane'de bulunan İBB Binasının önüne dolmuşlarıyla gelen onlarca şoför eylem yaptı.
21.07.2020 10:24 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:18
Saraçhane'de bulunan İBB Binasının önüne dolmuşlarıyla gelen onlarca şoför eylem yaptı. İBB'nin önündeki boş alana gelen şoförler dolmuş plakalarının taksi plakasına çevirilmesi isteğiyle eylem yaparken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Grup yaptıkları basın açıklamasının ardından İBB'nin önünden ayrıldı.
Görüntü dökümü:----------------Havadan görüntüler-Dolmuşlarla yolda ilerlemeleri-Saraçhaneye gelmeleri
-Genel ve detaylar
İSTANBUL-
- İstanbul
Kaynak: DHA