(havadan görüntülerle) ÇOCUK, 65 YAŞ ÜSTÜ DEMEDEN BELGRAD ORMANI'NA GELDİLER
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

(havadan görüntülerle) ÇOCUK, 65 YAŞ ÜSTÜ DEMEDEN BELGRAD ORMANI'NA GELDİLER

İstanbullular çocuk, 65 yaş üstü demeden Belgrad Ormanı'na pikniğe geldi.

(havadan görüntülerle) ÇOCUK, 65 YAŞ ÜSTÜ DEMEDEN BELGRAD ORMANI'NA GELDİLER
06.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:01

İstanbullular çocuk, 65 yaş üstü demeden Belgrad Ormanı'na pikniğe geldi. Belgrad Ormanı'nda mangal da yakan piknikçiler havadan görüntülendi.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından çok sayıda kişi Belgrad Ormanı'na geldi. Pikniğe gelenlerin araçlar alanının etrafında bulunan otoparkları doldurdu. Otoparklarda araç park edecek alan kalmadı. Orman yolu üzerine bile araç park edildiği görüldü.  Piknik masalarında yanlarında getirdikleri yiyecekleri tüketen ve sohbet edenlerin de güvenli mesafeyi de korumaları dikkat çekti. Piknik alanlarında hamakların kurulduğu, mangalların yakıldığı görüldü. Piknikçilerden bazıları okey bazıları ise top oynadı.

ÇOCUKLAR, 65 YAŞ ÜSTÜ DE PİKNİĞE GELDİPiknik yapmaya gelenler arasında sokağa çıkması yasak olan çocuklar ve 65 yaş üstü kişiler de vardı. Hamak keyfi yapan 65 yaş üstü olan Turan Denizli, "Çok şükür Allah'a çok güzel burası, dinlenmeye geldik. Kalabalık ama çok güzel havadar. Mangal yasak dediler, baktım herkes yapıyor ben yapmadım" dedi.

"SOSYAL MESAFELİ EN OLABİLECEK YER BELGRAD DİYE DÜŞÜNDÜK"Mangalsız piknik yapanlar da vardı. Eşiyle birlikte piknik yapan Oral Karakaş, "Biz normalde de kampçı olduğumuz için doğaya önem veriyoruz, değer veriyoruz. Kamp yapılabilen çoğu yerde mangal zaten yakılmıyor. Burada da yakılması çok doğru değil, bu kadar çok ağacın olduğu alanda. Biz de mangal yapmadık. Uzun süre evde kapalı kalmak insanları çok daralttı. Şu an keyfimiz çok yerinde" diye konuştu.

Gamze Karakaş ise "Mart'tan beri evden çalışıyoruz. Market dışında hiç sokağa çıkmadık neredeyse. Artık bir çıkıp hava alalım dedik. Evde çok bunaldık. Sosyal mesafeli en olabilecek yer Belgrad diye düşündük. Kalabalık ama olabildiğince insanlardan uzak buradayız." diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım Haber
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Beşiktaş, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yola devam etme kararı aldı
Beşiktaş, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yola devam etme kararı aldı
Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü
Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü
Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır
Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır
Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Pendik'te pazar esnafı arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 4 yaralı
Pendik'te pazar esnafı arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 4 yaralı
İçişleri Bakanı Soylu'dan siyasette darbe tartışmalarına yanıt: Asıl darbe terördür
İçişleri Bakanı Soylu'dan siyasette darbe tartışmalarına yanıt: Asıl darbe terördür
Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış
Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış
Otobüsteki koronavirüs şüphelisi, hastaneye kaldırıldı; yolcular ise karantinada
Otobüsteki koronavirüs şüphelisi, hastaneye kaldırıldı; yolcular ise karantinada
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek
Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak
Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak
ABD'de silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı
ABD'de silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiye eri çekip aldı
Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiye eri çekip aldı
Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
AK Parti 'Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek' tartışmalarına noktayı koydu
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Haldun Dormen Çağlar Çorumlu İbrahim Tatlıses
Spor Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Kadın Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: (havadan görüntülerle) ÇOCUK, 65 YAŞ ÜSTÜ DEMEDEN BELGRAD ORMANI'NA GELDİLER - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 15:04:47. #1.15#
title