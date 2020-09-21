(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - CEVİZLİBAĞ'DA TOPLU ULAŞIMDA YOĞUNLUK
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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - CEVİZLİBAĞ'DA TOPLU ULAŞIMDA YOĞUNLUK

"Herkes birbirine temas ediyor korona olmamak elde değil" Haber-Kamera: Elif YAVUZ - Ali AKSOYER - Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,DHA - Okullarda yüz yüze eğitimin başladığı ilk gün İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı.

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - CEVİZLİBAĞ'DA TOPLU ULAŞIMDA YOĞUNLUK
21.09.2020 09:49 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:53

"Herkes birbirine temas ediyor korona olmamak elde değil" 

Haber-Kamera: Elif YAVUZ -  Ali AKSOYER - Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,DHA -   Okullarda yüz yüze eğitimin başladığı ilk gün İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. Haftanın ilk iş günü olmasının etkisiyle Cevizlibağ'da metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafeyi koruyamadıklarını dile getirdi.

Cevizlibağ'da metrobüsten inen Mahmut Erdal, "Koronavinüs işte burada iç içe. Tüm yolcular iç içe gidiyor. Az önce indim yan yana gidiyor insanlar. Herkes birbirine temas ediyor korona olmamak elde değil" dedi. Bir başka yolcu ise, "Rezalet durumda metrobüsler. Boş yer yok. Binişler, inişler ayarlanmıyor. Şoförler tarafından uyarı da yapılmıyor. Özellikle pazartesi günleri iş başlangıcı ve çıkışında anormal bir yoğunluk var. Sosyal mesafeyi korumak bir yana dip dibe gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar gerekli uyarıların yapılmadığını ve şoförlerin araçlar dolu olmasına rağmen yolcu almaya devam ettiklerini söyledi. 

Yolculardan Atilla Bakanoğlu, "Özellikle pazartesi ve Cuma günleri çok yoğun oluyor. Bugün de yoğunluk vardı. Şoförler de herhangi bir uyarıda bulunmuyor" diye konuştu. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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