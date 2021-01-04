(Havadan görüntülerle)-CADDELER SAHİLLER DOLDU TAŞTI
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(Havadan görüntülerle)-CADDELER SAHİLLER DOLDU TAŞTI

04.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:07
(Havadan görüntülerle)-CADDELER SAHİLLER DOLDU TAŞTI

Burçak BOZKUŞ-Feridun AÇIKGÖZ-Zeki GÜNAL/-HAVA sıcaklıklarının mevsim normallerinin de üzerinde seyretmesi İstanbulluları sokağa döktü.

Burçak BOZKUŞ-Feridun AÇIKGÖZ-Zeki GÜNAL/-HAVA sıcaklıklarının mevsim normallerinin de üzerinde seyretmesi İstanbulluları sokağa döktü. Sarıyer Sahili'ndeki kalabalık havadan da görüntülendi.

80 saatlik kısıtlamanın ardından güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler sahillere, parklara akın etti. Balık tutanlar, yürüyüş yapanlar, kahvesini yudumlayanlar sahilde uzun vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar durumdan memnunken, bazıları ise bu güneşli havanın korkutucu olduğunu belirtti. Yağışlı havayı özlediklerini söyleyenler ise, su kaynaklarının tükenmemesi için bir an önce yağışların gelmesini umuyor. Sarıyer Sahili'ndeki yoğunluk havadan da görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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