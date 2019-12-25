(havadan görüntülerle) CADDEBOSTAN SAHİLİNİ KIRMIZI YOSUNLAR SARDI
CADDEBOSTAN'dan Maltepe'ye kadar uzanan sahili kırmızı yosunlar sardı.
25.12.2019 13:59 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:59
İstanbul DHA - CADDEBOSTAN'dan Maltepe'ye kadar uzanan sahili kırmızı yosunlar sardı.
İstanbul'daki lodos nedeniyle nedeniyle kırmızı yosunlar sahile vurdu. Yosunlar nedeniyle Caddebostan sahili kızıla boyandı. Kırmızı renkli yosunlar kayalıkların üzerini de kapladı. Sahili kırmızıya boyayan yosunlar havadan da görüntülendi.
Görüntü Dökümü:---------Yosunların havadan görüntüsü
-Sahilden görüntüler
Kaynak: DHA