(Havadan fotoğraflarla) Caddebostan Sahili'ni saran kırmızı yosunlar temizleniyor
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(Havadan fotoğraflarla) Caddebostan Sahili'ni saran kırmızı yosunlar temizleniyor

26.01.2021 12:22 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:34
(Havadan fotoğraflarla) Caddebostan Sahili'ni saran kırmızı yosunlar temizleniyor

CADDEBOSTAN Sahili'ne vuran kırmızı yosunlar temizlendi.

CADDEBOSTAN Sahili'ne vuran kırmızı yosunlar temizlendi. İşçilerin topladığı yosunlar, kamyonlara doldurulup, kaldırıldı.

İstanbul Anadolu Yakası'nda etkili olan lodos her yıl olduğu gibi Caddebostan Sahili'ni kırmızıya bürüdü.  Dün, dev dalgalar nedeniyle yosunlar kıyı şeridine ulaşırken, yelken kulübünü de kapladı. Bu sabah saatlerinde İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı kıyı temizleme ekipleri yosunları temizlemek için çalışma başlattı. Temizleme çalışmalarında işçilerin topladığı yosunlar, kamyonlara dolduruldu.


(Havadan fotoğraflarla) Caddebostan Sahili'ni saran kırmızı yosunlar temizleniyor
(Havadan fotoğraflarla) Caddebostan Sahili'ni saran kırmızı yosunlar temizleniyor
(Havadan fotoğraflarla) Caddebostan Sahili'ni saran kırmızı yosunlar temizleniyor
(Havadan fotoğraflarla) Caddebostan Sahili'ni saran kırmızı yosunlar temizleniyor
(Havadan fotoğraflarla) Caddebostan Sahili'ni saran kırmızı yosunlar temizleniyor
(Havadan fotoğraflarla) Caddebostan Sahili'ni saran kırmızı yosunlar temizleniyor
(Havadan fotoğraflarla) Caddebostan Sahili'ni saran kırmızı yosunlar temizleniyor
(Havadan fotoğraflarla) Caddebostan Sahili'ni saran kırmızı yosunlar temizleniyor
(Havadan fotoğraflarla) Caddebostan Sahili'ni saran kırmızı yosunlar temizleniyor
(Havadan fotoğraflarla) Caddebostan Sahili'ni saran kırmızı yosunlar temizleniyor
(Havadan fotoğraflarla) Caddebostan Sahili'ni saran kırmızı yosunlar temizleniyor
(Havadan fotoğraflarla) Caddebostan Sahili'ni saran kırmızı yosunlar temizleniyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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