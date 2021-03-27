(Havadan fotoğrafla) Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık
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(Havadan fotoğrafla) Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
(Havadan fotoğrafla) Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık

Ali Kerem BENGİ / KADIKÖY Caddebostan Sahili'nde cumartesi günü yoğun kalabalık oluştu.

Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti
Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti

Ali Kerem BENGİ/ KADIKÖY Caddebostan Sahili'nde cumartesi günü yoğun kalabalık oluştu. Kısıtlamasız cumartesi gününe bir de güneşli hava eklenince vatandaşlar soluğu sahilde aldı. Caddebostan Sahili'ndeki yoğun kalabalık havadan da görüntülendi.

İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi gününe güneşli hava da eklenince İstanbullular soluğu meydan ve sahillerde aldı. Kadıköy Caddebostan Sahili de yoğunluktan nasibini aldı. Kimi çimenlik alanda oturup, piknik yaptı kimisi ise sahil yolunda bisiklete bindi. Bazıları ise deniz kenarında oturmayı tercih etti. Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık havadan da görüntülendi.


(Havadan fotoğrafla) Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık
(Havadan fotoğrafla) Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık
(Havadan fotoğrafla) Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık
(Havadan fotoğrafla) Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık
(Havadan fotoğrafla) Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık
(Havadan fotoğrafla) Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık
(Havadan fotoğrafla) Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık
(Havadan fotoğrafla) Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık
(Havadan fotoğrafla) Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık
(Havadan fotoğrafla) Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık
(Havadan fotoğrafla) Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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