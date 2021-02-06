(Havadan fotoğrafla) Caddebostan Sahili'nde atlı birliklerden denetim
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(Havadan fotoğrafla) Caddebostan Sahili'nde atlı birliklerden denetim

06.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:18
(Havadan fotoğrafla) Caddebostan Sahili'nde atlı birliklerden denetim

KADIKÖY, Caddebostan Sahili'nde atlı birlikler denetim yaptı.

Ali Kerem BENGİ/ - KADIKÖY, Caddebostan Sahili'nde atlı birlikler denetim yaptı. Denetim havadan da görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği'ne bağlı atlı polisler ile motorize ekipler Kadıköy Bostancı Sahili'nde denetim yaptı. Sahil şeridi boyunca devriye gezen ekipler, asayiş kontrolleri yaptı.  Atlı polis ekiplerinin denetimleri havadan da görüntülendi. Denetimlere Kadıköy İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı asayiş ve motorize ekipleri de katıldı. Sahil yolunda yapılan denetimlerde kısıtlamaya ihlal eden kimseye rastlanmadı.

 


(Havadan fotoğrafla) Caddebostan Sahili'nde atlı birliklerden denetim
(Havadan fotoğrafla) Caddebostan Sahili'nde atlı birliklerden denetim
(Havadan fotoğrafla) Caddebostan Sahili'nde atlı birliklerden denetim
(Havadan fotoğrafla) Caddebostan Sahili'nde atlı birliklerden denetim
(Havadan fotoğrafla) Caddebostan Sahili'nde atlı birliklerden denetim
(Havadan fotoğrafla) Caddebostan Sahili'nde atlı birliklerden denetim
(Havadan fotoğrafla) Caddebostan Sahili'nde atlı birliklerden denetim
(Havadan fotoğrafla) Caddebostan Sahili'nde atlı birliklerden denetim
(Havadan fotoğrafla) Caddebostan Sahili'nde atlı birliklerden denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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