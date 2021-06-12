CADDEBOSTAN'DA DENİZ SALYALARINA ALDIRMADAN YÜZDÜLER

(havadan görüntülerle) CADDEBOSTAN'DA DENİZ SALYALARINA ALDIRMADAN YÜZDÜLERAli Kerem BENGİ CADDEBOSTAN Plajı'nda deniz salyasına aldırmayanlar denize girdi.

(havadan görüntülerle) CADDEBOSTAN'DA DENİZ SALYALARINA ALDIRMADAN YÜZDÜLER

Ali Kerem BENGİ CADDEBOSTAN Plajı'nda deniz salyasına aldırmayanlar denize girdi.

Marmara Denizi'ni kaplayan salyaların temizlenmesi için salı günü 7 ilde çalışma başlatılmıştı. İlk çalışmanın başlatıldığı Caddebostan Plajı'nda bugün güneşli havayı fırsat bilenler, salyaya rağmen denize girdi. Bir yandan denize girenler, bir yanda da deniz salyası ilginç görüntüler oluşturdu.

DENİZDEKİ SALYALARIN ZARARI OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Caddebostan'da denize girenlerden Berat Bilen, Ben uzmanları da takip ediyorum. Denize çok girilmesini tavsiye etmiyorlar. Ben yaklaşık 10 gündür denize giriyorum. Aksi bir durum yaşamadım. Sağlık açısından herhangi bir sorun yaşatmadı bana burada, denizde yüzmeye karşı çok faydaları var. Bir zararının olmadığını düşünüyorum. Bunlar zaten deniz tabanından gelen denizin verdiği bir tepki kimyasal bir atık olmadığını düşünüyorum. Deniz salyaları denizdeyken üzerimize yapışıyor. Denizdeki yosunun birazcık daha yoğun hali bu deniz salyası, suyun içerisinde bir perde gibi görebiliyorsunuz. Dediğim gibi herhangi bir kaşıntı yapmadı. Bir rahatsızlık vermedi, bir de kokusu yok dedi

Kenan Epöz ise Dün daha temizdi ama bugün biraz daha var. Ama tamamen temizlenmemiş herhalde. Yine de ekipler gayet gösteriyorlar, temizleyecekler. Ben genelde deniz salyalarının bulunduğu yerden girmemeye çalışıyorum. Duyduklarım ise deniz salyalarının temizlenmesi çok zormuş. Genelde ben dikkat ediyorum. Burada kolay kolay kimse girmiyor mecbur kalmayınca, denize girenler var. Zaman zaman görevliler uyarıyor ama onlara yapacak bişey yok. Onlar da çok daraldılar, millet bunaldı herhalde, o yüzden mecburen denize giriyorlar diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı