(Havadan Görüntülerle)BİSİKLETLİLERE KARŞI ŞİDDETE 'DUR' DEMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER
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(Havadan Görüntülerle)BİSİKLETLİLERE KARŞI ŞİDDETE 'DUR' DEMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Triatlon sporcusu Taner Beştek'in, Hatay'da bir minibüs şoförü tarafından bıçaklanmasının ardından yüzlerce bisikletli bugün, bisikletlilere karşı şiddete 'dur' demek için Caddebostan Sahili'nde toplandı.

(Havadan Görüntülerle)BİSİKLETLİLERE KARŞI ŞİDDETE 'DUR' DEMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER
16.08.2020 18:14 | Son Güncelleme: 16.08.2020 18:32

Triatlon sporcusu Taner Beştek'in, Hatay'da bir minibüs şoförü tarafından bıçaklanmasının ardından yüzlerce bisikletli bugün, bisikletlilere karşı şiddete 'dur' demek için Caddebostan Sahili'nde toplandı. Sahilde bir araya gelen kalabalık, Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal'a kadar pedal çevirdi. Burada bisikletlerini yere yatıran sürücüler, basın açıklaması yaptı ve bisiklet üzerinde hayatını kaybeden arkadaşlarını andı. Bisiklet sürücülerinin eylemi, havadan da görüntülendi.

Triatlon sporcusu Taner Beştek, 2 Ağustos günü Hatay'da bir minibüs sürücüsü tarafından sıkıştırılarak bankete düşürüldü. İkili arasında yaşanan tartışma sırasında minibüs sürücüsü, Beştek'i 5 yerinden bıçakladı. Yoğun bakımdaki tedavisi 9 gün süren Beştek, servise çıkarıldı. Hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilen sporcunun tedavisine bir süre daha hastanede devam edilecek. Bugün ise yüzlerce bisiklet sürücüsü, trafikte bisikletlilere karşı şiddete 'dur' demek için önce Caddebostan Sahili'nde toplandı, ardından Bağdat Caddesi'ne doğru pedal çevirdi. Şaşkınbakkal'da durup bisikletlerini yere yatıran grup, basın açıklaması yaptı ve bisiklet üzerinde hayatını kaybeden arkadaşlarını andı. 

"BİSİKLET BİR TAŞITTIR"

Yapılan basın açıklamasında, "2 Ağustos Günü Hatay'da bisikleti ile yolda ilerleyen Taner Beştek, bir dolmuş sürücüsü tarafından sıkıştırılarak bankete düşürüldü. Yetmedi, dolmuş sürücüsü bıçağını çıkartarak bisikletliyi beş yerinden bıçakladı. 9 gündür yoğun bakımda olan Beştek, geçtiğimiz gün hayati tehlikeyi atlattı. Hemen hemen her gün hepimizin karşı karşıya kaldığı bisikletliye şiddeti protesto etmek için buradayız. Avcılar'da bisikleti ile ilerlerken bir otomobil tarafından sıkıştırılan Ozan Cengiz Türkmen'e 5 kişinin birden bıçakla saldırmasının şoku geçmeden ve Ankara'da sarhoş bir otomobil sürücüsünün çarpması sonucu bisikleti üzerinde hayatını kaybeden 19 yaşındaki Umut Gündüz'ün acısı dinmeden Hatay'dan gelen inanılmaz haber ile tekrar sarsıldık. Beştek'i boğazı ve Akciğeri dahil olmak üzere 5 yerinden bıçakladı. 9 gün süren yoğun bakım tedavisi sonrası hayati tehlikeyi atlatan Beştek en az 1 ay daha hastanede tedavi görecek. Bu vahşi saldırıyı kınamak, bisikletliler olarak hemen hemen her gün trafikte maruz kaldığımız şiddet olaylarını protesto etmek ve artık toplumun her kesiminin gündelik parçası haline gelen şiddetin her türüne karşı çıkmak için burada toplandık. Unutmayın ki, karayolları trafik kanununa göre bisiklet bir taşıttır. ve tüm sokak, caddelerde otoban statüsünde olmayan bütün karayollarında yolun sağ şeridini kullanma hakkına sahiptir. Ancak, trafik kurallarını ve toplum düzenini hiçe sayan sürücüler yüzünden masum insanlar şiddet görmeye, yaralanmaya ve hayatlarını kaybetmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

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