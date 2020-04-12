(Havadan görüntülerle) BEŞİKTAŞ VE TAKSİM MEYDANI BOŞ KALDI
İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Taksim Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Barbaros Bulvarı boş kaldı.
12.04.2020 13:43 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:43
İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Taksim Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Barbaros Bulvarı boş kaldı. Yasak öncesi büyük yoğunluğun görüldüğü Beşiktaş İskelesi de sessizliğe büründü. Meydanlar havadan görüntülendi.
- İstanbul
Görüntü dökümü:
-------------------Meydanların havadan görüntüleri
- İstanbul
Kaynak: DHA