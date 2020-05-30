(havadan görüntülerle) BEŞİKTAŞ SAHİLİ ÇÖPLÜĞÜ DÖNDÜ İSTANBUL Boğazı'nda Ortaköy ve Arnavutköy sahil şeridinde kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik dikkat çekti.

İSTANBUL Boğazı'nda Ortaköy ve Arnavutköy sahil şeridinde kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik dikkat çekti.

Beşiktaş, Ortaköy ve Arnavutköy sahilinde deniz üzerinde biriken çöp tabakaları görenlerin tepkisine neden oldu. İstanbul Boğazını kullanan gemilerden ve çevredeki insanlar tarafından atılan çöplerin kıyıya vurmasıyla Ortaköy ve Arnavut Sahilinde çirkin görüntüler oluştu. İstanbul Boğazı üzerinde oluşan kirlilik sebebiyle deniz anası sayısında da artış yaşandığı belirtildi. İhbar üzerine gelen belediye ekipleri çalışma yaptı.

- İstanbul

Kaynak: DHA