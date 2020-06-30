(havadan görüntülerle) BATAKLIK OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLEN LÜKS ARAÇLAR SERGİLENİYOR
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(havadan görüntülerle) BATAKLIK OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLEN LÜKS ARAÇLAR SERGİLENİYOR

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bataklık Operasyonu'nun İstanbul ayağında ele geçirilen birbirinden lüks otomobiller basına gösterildi.

(havadan görüntülerle) BATAKLIK OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLEN LÜKS ARAÇLAR SERGİLENİYOR
30.06.2020 17:19 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:23
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bataklık Operasyonu'nun İstanbul ayağında ele geçirilen birbirinden lüks otomobiller basına gösterildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin bahçesi lüks araç galerisine döndü

- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

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