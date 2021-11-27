Başakşehir'de mahalleye giden tek yol kaçak hafriyat döküm alanına döndü

Başakşehir'e bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde yaklaşık 15 ailenin yaşadığı noktaya giden tek yol ve çevresi, kaçak hafriyatçıların döküm sahasına dönüştü. Atıkların içinde cam, kum, taş ve farklı türdeki atıklar yer alırken, vatandaşlar mahallelerinin kaçak döküm sahası olarak kullanılmasından rahatsız. 15 yerleşkenin bulunduğu noktaya giden tek patika yol, kaçak hafriyat dökümü nedeniyle kapanma noktasına gelirken, bırakılan atıklar drone ile havadan görüntülendi.

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