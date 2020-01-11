(Havadan görüntülerle) BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİNDE YANGIN (2)

11.01.2020 10:51 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:51

-İtfaiye aracı devrildi.

Şahin BOZKURT-Serdal ALTINTEPE/ BAŞAKŞEHİR'de bulunan bir işyerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangından çıkan dumanlar uzaktan da görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Öte yandan yangına müdahale etmeye gelen itfaiye aracı devrildi.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüler-Yükselen dumanlar

Kaynak: DHA