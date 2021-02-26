Başakşehir'de hafriyat kamyonu dorsesi ters döndü; tonlarca hafriyat yola saçıldı
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Başakşehir'de hafriyat kamyonu dorsesi ters döndü; tonlarca hafriyat yola saçıldı

26.02.2021 14:00 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:08
Başakşehir'de hafriyat kamyonu dorsesi ters döndü; tonlarca hafriyat yola saçıldı

BAŞAKŞEHİR'de metro inşaatından atık alan hafriyat kamyonu seyir halindeyken arıza yaparak geri geri kayınca dorsesi devrildi.

BAŞAKŞEHİR'de metro inşaatından atık alan hafriyat kamyonu seyir halindeyken arıza yaparak geri geri kayınca dorsesi devrildi. Tonlarca hafriyat yola dökülünce trafik durdu.

Kaza saat 10.30'da Başakşehir Rıfat Ilgaz Caddesi'nde meydana geldi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi metro inşaatından tonlarca hafriyat alan kamyon, Rıfat Ilgaz Caddesi'nde rampayı çıkarken arızalandı. Geri geri kaymaya başlayan hafriyat kamyonunun dorsesi kupa kısmından ayrılarak ters döndüı. Dorse içindeki hafriyat yola döküldü.

Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen iş makinesi ile yola dökülen inşaat atığı başka bir hafriyat kamyonuna yüklendi. Ters dönen dorse ise vinç ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

 


- İstanbul
Başakşehir'de hafriyat kamyonu dorsesi ters döndü; tonlarca hafriyat yola saçıldı
Başakşehir'de hafriyat kamyonu dorsesi ters döndü; tonlarca hafriyat yola saçıldı
Başakşehir'de hafriyat kamyonu dorsesi ters döndü; tonlarca hafriyat yola saçıldı
Başakşehir'de hafriyat kamyonu dorsesi ters döndü; tonlarca hafriyat yola saçıldı
Başakşehir'de hafriyat kamyonu dorsesi ters döndü; tonlarca hafriyat yola saçıldı
Başakşehir'de hafriyat kamyonu dorsesi ters döndü; tonlarca hafriyat yola saçıldı
Başakşehir'de hafriyat kamyonu dorsesi ters döndü; tonlarca hafriyat yola saçıldı
Başakşehir'de hafriyat kamyonu dorsesi ters döndü; tonlarca hafriyat yola saçıldı
Başakşehir'de hafriyat kamyonu dorsesi ters döndü; tonlarca hafriyat yola saçıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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