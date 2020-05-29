(Havadan görüntülerle) BAŞAKŞEHİR'DE ATÖLYEDE PATLAMA (2) İstanbul DHABaşakşehir'de kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre iki kişi öldü, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

İstanbul DHA

Başakşehir'de kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre iki kişi öldü, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.Başakşehir, Kayaşehir'de bulunan kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde saat 10.45 sıralarında patlama oldu. Şiddetli patlama nedeniyle atölye enkaza döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri enkaza altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Olayda ilk belirlemelere göre iki kişi öldü. Enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA