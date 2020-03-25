(havadan görüntülerle) BAKIRKÖY'DE KORONAVİRÜS TESTİ KUYRUĞU BUGÜN DAHA DA UZADI Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs testi için gelenlerin oluşturduğu kuyruk bugün daha da uzadı.

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs testi için gelenlerin oluşturduğu kuyruk bugün daha da uzadı. Bahçedeki test kuyruğu havadan görüntülendi. Koronavirüs belirtileri gösterdiğini düşünüp test yaptırmak isteyenler Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geliyor.Hastane bahçesinde test için gelenler uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. Kuyruk bugün daha da uzadı.Polis ve hastane güvenlik görevlileri kuyrukta bekleyen vatandaşların olduğu alana güvenlik şeridi çekerek gerekli mesafe kuralını uygulamaya çalıştı. Görüntü Dökümü: ---------------Kuyrukta bekleyen vatandaşlar-Vatandaşların beklediği yere çekilen güvenlik şeridi-Kuyruğun havadan görüntüsü-Genel ve detay görüntüler Koronavirüs belirtileri gösterdiğini düşünüp test yaptırmak isteyenler Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geliyor.Hastane bahçesinde test için gelenler uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. Kuyruk bugün daha da uzadı.Polis ve hastane güvenlik görevlileri kuyrukta bekleyen vatandaşların olduğu alana güvenlik şeridi çekerek gerekli mesafe kuralını uygulamaya çalıştı.Görüntü Dökümü: ---------------Kuyrukta bekleyen vatandaşlar-Vatandaşların beklediği yere çekilen güvenlik şeridi-Kuyruğun havadan görüntüsü-Genel ve detay görüntüler

- Okur - Okur Kaynak: DHA