(Havadan Görüntülerle) BAĞDAT CADDESİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KONVOYU
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(Havadan Görüntülerle) BAĞDAT CADDESİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KONVOYU

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü Bağdat Caddesi'nde büyük bir coşkuyla kutlandı.

(Havadan Görüntülerle) BAĞDAT CADDESİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KONVOYU
30.08.2020 15:19 | Son Güncelleme: 30.08.2020 15:19
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü Bağdat Caddesi'nde büyük bir coşkuyla kutlandı. Klasik otomobillerin katıldığı konvoya vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

Bağdat Caddesi'nde Kadıköy Belediyesi tarafından  kortej düzenlendi. Oluşturulan konvoya İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri  otomobillleriyle katıldı. Korteje katılan vatandaşlar ellerindeki Türk Bayrakları ve balonlarla, çalınan marşlara eşlik etti. Bağdat Caddesi'nde ilerleyen konvoy havadan da görüntülendi. Kadıköy Belediyesi önünden hareket eden klasik otomobillerin turu Kalamışta son buldu.

Klasik Otomobilciler Derneği yönetim kurulu başkanı Hakan Arbay, " Burada 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünü kutlamak için buradayız. Biz bu sene özellikle biraz butik bir kutlama töreni yaptık. Sadece üyelerimiz özelinde. 35-40 araçlık kısa bir kutlama turumuz oldu. Şimdi burada biraz dinlenme molası vereceğiz" dedi.

Klasik Otomobilciler Derneği üyesi Serkan Okay ise, "Her yıl olduğu gibi ulusal bayram kutlamalarında bugün de Kadıköy'de balonlarla bayraklarla süslenmiş klasiklerimizle yollardayız. Gerçi pandemi olmasına rağmen sosyal mesafemizi koruyoruz ama bu coşkuyu da yitirmememiz gerektiğini düşünüyoruz. Gelecek nesillere bu coşkuyu aktarmak adına 29 Ekimlerde, 19 Mayıslarda, 23 Nisanlarda, 30 Ağustoslarda tüm ulusal bayramlarda bu coşkuyu gelecek nesillere kanalize etmek adına yollarda olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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