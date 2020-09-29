Azerbaycan Bayrağı Galata Kulesi'ne yansıtıldı
29.09.2020 21:52 | Son Güncelleme: 29.09.2020 21:57
ERMENİSTAN ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar devam ediyor.
ERMENİSTAN ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan'a destek maksadıyla İstanbul'un simgelerinden olan Galata Kulesi Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Azerbaycan ile birlik ve beraberliğin göstergesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca gerçekleştirilen ve saat 20.15'te başlayan etkinlik saat 00.00'a kadar sürecek.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı