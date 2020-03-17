(havadan görüntülerle) AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER KARANTİNA İÇİN YURTLARA YERLEŞTİRİLİYOR
UÇUŞLARIN durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinde, iş ve akraba ziyareti ile öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları, uçaklarla Türkiye'ye getiriliyor.
17.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:07
Serdar ALTINTEPE - İstanbul DHA - UÇUŞLARIN durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinde, iş ve akraba ziyareti ile öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları, uçaklarla Türkiye'ye getiriliyor.
Saat 14.15 sıralarında Münih'ten İstanbul Havalimanı'na gelen ilk uçağın yolcuları, otobüslere bindirilerek karantina için hazırlanan Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi.Görüntü Dökümü----------------------Otobüslerin gelişi-İnenler-Yurda girmeleri-Havadan görüntüler
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Kaynak: DHA