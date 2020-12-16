Avcılar'daki tehlike; balkonları çöken binanın hemen yanına pazar kuruluyor
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Avcılar'daki tehlike; balkonları çöken binanın hemen yanına pazar kuruluyor

16.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:23
Avcılar'daki tehlike; balkonları çöken binanın hemen yanına pazar kuruluyor

AVCILAR'da yıkım süreci tamamlanmadan balkon demirleri sökülmek istenirken iki balkonu birden çöken binada kalan 3 aileye eşyalarını alma izni verildi.

AVCILAR'da yıkım süreci tamamlanmadan balkon demirleri sökülmek istenirken iki balkonu birden çöken binada kalan 3 aileye eşyalarını alma izni verildi. Balkonların semt pazarının kurulduğu günde çökmemesi büyük şans olarak nitelendirildi.

Merkez Mahallesi Demir Sokak'ta 1984 yılında yaptırılan kentsel dönüşüm sürecine giren ancak henüz yıkım için ruhsat verilmeyen 5 katlı sitenin 4 ve 5'inci kat balkonları korkuluklar sökülürken yıkıldı. İki işçinin düşerek ağır yaralandığı olayda balkonların yapımında kullanılan demirlerin büyük korozyona uğradığı ve standartların çok altında kalınlıkta olduğu belirtildi. Olaydan sonra mühürlenen binada oturan 3 aileye bugün eşyalarını almaları için izin verildi. Aileler eşyalarını kamyonet ve özel otomobillere doldurarak binadan ayrıldı.

SEMT PAZARI BU SOKAKTA KURULUYORDU

Binanın balkonlarının semt pazarının kurulduğu gün çökmemesi şans olarak nitelendirildi. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ile birlikte bu sokakta da kurulan semt pazarının kurulması halinde kurtarma çalışmalarının büyük ölçüde sekteye uğrayacağı, paniğe neden olacağı ifade edildi. Bugün kurulan haftalık semt pazarının bu bölümü iptal edildi. Belediye görevlileri sokağı bariyerlerle kapatırken buradaki esnafa da tezgah kurma izni verilmedi. Pazara gelenler binanın olduğu yere gelerek yıkılan balkonların olduğu yeri inceledi.

 


Avcılar'daki tehlike; balkonları çöken binanın hemen yanına pazar kuruluyor
Avcılar'daki tehlike; balkonları çöken binanın hemen yanına pazar kuruluyor
Avcılar'daki tehlike; balkonları çöken binanın hemen yanına pazar kuruluyor
Avcılar'daki tehlike; balkonları çöken binanın hemen yanına pazar kuruluyor
Avcılar'daki tehlike; balkonları çöken binanın hemen yanına pazar kuruluyor
Avcılar'daki tehlike; balkonları çöken binanın hemen yanına pazar kuruluyor
Avcılar'daki tehlike; balkonları çöken binanın hemen yanına pazar kuruluyor
Avcılar'daki tehlike; balkonları çöken binanın hemen yanına pazar kuruluyor
Avcılar'daki tehlike; balkonları çöken binanın hemen yanına pazar kuruluyor
Avcılar'daki tehlike; balkonları çöken binanın hemen yanına pazar kuruluyor
Avcılar'daki tehlike; balkonları çöken binanın hemen yanına pazar kuruluyor
Avcılar'daki tehlike; balkonları çöken binanın hemen yanına pazar kuruluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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