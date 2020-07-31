(havadan görüntülerle) AVCILAR'DA SIRA BEKLEMEMEK İÇİN BOŞ BİR ARAZİDE KAÇAK KURBAN KESİMİ YAPTILAR. Bayram namazının kılınmasının ardından kurban kesimleri başladı.

Bayram namazının kılınmasının ardından kurban kesimleri başladı. Bu yıl da belirlenen kurban kesim alanları dışında kaçak şekilde kurban kesimi yapanlar oldu. Avcılar'da çok sayıda kişi yasak olmasına rağmen boş bir arazide kurban kesimi yaptı.

Kurban Bayramı başladı. Bayram namazının ardından kurbanlar kesiliyor. Kurbanların kesimi için belirlenen alanlar var. Ancak bu yıl da belirlenen alanların dışında kurban kesenleri görmek mümkün. Avcılar'da boş bir arazide yasak olmasına rağmen sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kişi kaçak şekilde kurban kesimi yaptı. Araçlarıyla gelenler yakındaki kurban kesim alanında sıra olduğu gerekçesiyle bu boş araziye akın etti. Yere serilen muşambalar üzerinde kesilen kurbanlar kesim işlemi bittikten sonra araçların bagajlarına taşındı. Kaçak şekilde yapılan kurban kesimleri havadan da görüntülendi.

"ORAYI BEKLESEK BAYRAMIN DÖRDÜNCÜ GÜNÜNE KADAR SIRA GELMEZ"

Boş arazide kurban kesimi yapan Serkan Yaşar adlı vatandaş, "Saat 6'da geldik. Yukarıda kesim alanı var kıyamet gibi. Yer yok yapacak bir şey yok. Biz de burada kesmeye başladık. Orayı beklesek bayramın dördüncü gününe kadar sıra gelmez. Orası kalabalık" diye konuştu. Kurban kesim alanındaki sırayı bekleyen Halim Dalkılıç ise, "Kaçak kesiyorlar. Bulunduğu zaman belediye ceza kesiyormuş. Ben belirlenen kesim alanına götürmek için bekliyorum" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA