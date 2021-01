(Havadan fotoğrafla) Avcılar'da HES kodu kuyruğu; Bu soğukta 2 saattir sıradayız

Burçak BOZKUŞ-Feridun AÇIKGÖZ-Ersan SAN/ - Koronavirüse karşı alınan yeni önlemler kapsamında İstanbul'da toplu ulaşımda kullanılan İstanbul kartlarına HES kodu zorunluluğu getirildi. 2 gün sonra zorunlu olacak kodlu sistem öncesinde Avcılar'da İstanbul Kart Dolum Merkezi önünde kuyruk oluştu. İnternet üzerinden eşleme yapamadıklarını söyleyen vatandaşlar, soğukta saatlerce sıra bekledikleri için dert yandı.

İstanbul'da toplu taşıma için kullanılan İstanbul kartlara koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Ocak 2021 tarihi ile HES kodu zorunluluğu getirildi. Avcılar'da da İstanbul Kart Dolum Merkezi önünde gün boyunca uzun kuyruklar oluştu. Bu tarih itibarıyla kodunu kartına tanımlatmamış olanlar toplu taşıma kullanamayacak. Eşlemeyi, internet üzerinden yapamadıklarını söyleyen vatandaşlar ise soğuk havada saatlerce sıra bekledikleri için dert yandı. Bazıları 2 saat sırada beklediğini söylerken bazıları ise gişede yalnızca 2 kişi çalıştığı için sıranın yavaş ilerlediğini, sayının artması gerektiğini belirtti.

"HAVA SOĞUK, KUYRUK UZUN, MESAFE YOK"

2 saat kuyrukta beklediğini belirten Songül Uğur, "Hemen hemen 2 saattir buradayım. Kuyruk uzun, hava soğuk, mesafe de yok. Madem böyle bir şey yaptılar daha kolay bir yöntem bulabilirlerdi. Kayınvalideme, kayınpederime, görümceme ve çocuğuma eşleme yapacağım. Bekliyoruz işte. Bilgisayarımız olmadığı için mecbur bu şekilde yapmak zorunda kaldım" dedi.

"HER ŞEYİMİZ TAM AMA UYGULAMA HATA VERİYOR"Yine sırada bekleyen Merhem Çiftçi ise, "Küçükçekmece'den geldim. Bakın ben bir baba olarak çocuğumun kartını eşlemeye geldim. Uygulama da indirdik her şey sorunsuz ama kabul etmiyor sistem. Biz neden burada bu soğukta bekliyoruz? Kızım üniversite mezunu her şeyi o indirdi uygulamaya baktı ama yok kabul etmedi hata verdi. Yazık değil mi bu kadar halk burada bu soğukta bekliyor? Yetkili kim Ekrem İmamoğlu mu bir çare baksın bize" diye konuştu.



