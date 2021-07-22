ARNAVUTKÖY'DE KESİMHANEDEN AKAN KAN DEREYİ KIRMIZIYA BOYADI
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ARNAVUTKÖY'DE KESİMHANEDEN AKAN KAN DEREYİ KIRMIZIYA BOYADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de bulunan kesim alanında hijyen şartlarına uyulmadığı için kesilen kurbanlıkların kanı dereyi kırmızıya boyadı.

ARNAVUTKÖY'de bulunan kesim alanında hijyen şartlarına uyulmadığı için kesilen kurbanlıkların kanı dereyi kırmızıya boyadı.

Arnavutköy Belediyesi bu Kurban Bayramı'nda 71 yere kurbanlık kesimi için ruhsat verdi. Onlardan biri olan Haraçcı Mahallesi'ndeki bir kurbanlık satım ve kesim yeri, kestiği kurbanlıkların kanını dereye akıtıyor. Derenin suyu ise kırmızıya bürünmüş durumda. Hijyen kurallarına uyulmayan yerde hayvanların sakatatlarının da alana yayılarak yere atıldığı görüldü. Dereye akan kan havadan görüntülendi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANMIŞ

Arnavutköy Belediyesi denetimleri sırasında Haraççı Mahallesi'nde bulunan kesimhaneye hijyenik şartları yerine getirmediği için idari para cezası uyguladı. Uygulanan cezai işleme rağmen kesim alanında hijyenik şartların yerine getirilmiyor.

ARNAVUTKÖY'DE KESİMHANEDEN AKAN KAN DEREYİ KIRMIZIYA BOYADI
ARNAVUTKÖY'DE KESİMHANEDEN AKAN KAN DEREYİ KIRMIZIYA BOYADI
ARNAVUTKÖY'DE KESİMHANEDEN AKAN KAN DEREYİ KIRMIZIYA BOYADI
ARNAVUTKÖY'DE KESİMHANEDEN AKAN KAN DEREYİ KIRMIZIYA BOYADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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