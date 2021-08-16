1999 DEPREMİNDE AVCILAR'DA ÖLEN 246 KİŞİ ANILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

1999 DEPREMİNDE AVCILAR'DA ÖLEN 246 KİŞİ ANILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

(Havadan görüntülerle) 1999 DEPREMİNDE AVCILAR'DA ÖLEN 246 KİŞİ ANILDIİhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- GÖLCÜK'te 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depremde Avcılar'da ölen 246 kişi anıldı.

(Havadan görüntülerle) 1999 DEPREMİNDE AVCILAR'DA ÖLEN 246 KİŞİ ANILDI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- GÖLCÜK'te 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depremde Avcılar'da ölen 246 kişi anıldı.

'Avcılar Ses Veriyor' sloganı ile düzenlenen etkinlikler kapsamında ilk olarak saat 20.00'de ilçe sakinleri evlerinin balkonları veya pencerelerinden düdük çalarak 'Ses' verdi. Saat 21.00'de Havuz Meydanı'nda süren etkinlikte felaketten 22 yıl, bir başka hesaplama ile 8 bin 36 gün geçtiğini belirten pankart ile Avcılar'da yaşamlarını yitirenlerin adını taşıyan bir başka pankart taşındı. Ölenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Benzer etkinlik depremin meydana geldiği saat 03.02'de Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı önünde yapılacak.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

1999 DEPREMİNDE AVCILAR'DA ÖLEN 246 KİŞİ ANILDI
1999 DEPREMİNDE AVCILAR'DA ÖLEN 246 KİŞİ ANILDI
1999 DEPREMİNDE AVCILAR'DA ÖLEN 246 KİŞİ ANILDI
1999 DEPREMİNDE AVCILAR'DA ÖLEN 246 KİŞİ ANILDI
1999 DEPREMİNDE AVCILAR'DA ÖLEN 246 KİŞİ ANILDI
1999 DEPREMİNDE AVCILAR'DA ÖLEN 246 KİŞİ ANILDI
1999 DEPREMİNDE AVCILAR'DA ÖLEN 246 KİŞİ ANILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Ziya Selçuk Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Işın Karaca Haluk Levent Seren Serengil
Spor Mesut Özil Merve Çoban Fatih Terim Caner Erkin Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
1999 DEPREMİNDE AVCILAR'DA ÖLEN 246 KİŞİ ANILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.08.2021 23:13:04. #1.13#

title