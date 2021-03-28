(Havadan görüntülerle) 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİM

İSTANBUL'da pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde denetim yaptı. Bu noktadan geçen araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi. Öte yandan denetimler havadan da görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı