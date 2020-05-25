(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİM
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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİM

Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE DENETİM
25.05.2020 09:13 | Son Güncelleme: 25.05.2020 09:13

Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Denetim drone ile havadan görüntülendi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü günü, Ramazan Bayramı'nın ise 2'inci gününde İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri denetimlerini sürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde oluşturulan güvenlik noktasında bugün, diğer günlere oranla araç sayısının daha az olduğu görüldü. Polis ekipleri geçen araçları tek tek durdurarak, izin belgelerinin olup olmadığı kontrol etti. Denetim drone ile havadan görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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