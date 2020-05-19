(Havadan görüntülerle) 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE '19 MAYIS' KORTEJİ
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(Havadan görüntülerle) 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE '19 MAYIS' KORTEJİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 101 motosikletli polis İstanbul'da sirenler eşliğinde şehir turu gerçekleştirdi.

(Havadan görüntülerle) 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE '19 MAYIS' KORTEJİ
19.05.2020 13:35 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:35
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 101 motosikletli polis İstanbul'da sirenler eşliğinde şehir turu gerçekleştirdi. Korteje Dünya şampiyonu sporcu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile Dünya Superbike şampiyon pilotu Toprak Razgatlıoğlu da eşlik etti. Kortejin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan da görüntülendi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 101 motosikletle şehir turu gerçekleştirdi. Dolmabahçe'den başlayan korteje dünya şampiyonu sporcu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile Dünya Superbike şampiyon pilotu Toprak Razgatlıoğlu da eşlik etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu ve motosikletli polisler köprünün üzerinden geçerken Türk bayrakları açtı. Kortejin köprüden geçişi havadan da görüntülendi. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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