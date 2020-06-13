(havadan görüntüler) SULTANBEYLİ'DE 2 BİNANIN İKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (1)
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(havadan görüntüler) SULTANBEYLİ'DE 2 BİNANIN İKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (1)

SULTANBEYLİ'de bitişik iki binanın çatısı alev alev yandı.

(havadan görüntüler) SULTANBEYLİ'DE 2 BİNANIN İKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (1)
13.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:07

İstanbul DHA - SULTANBEYLİ'de bitişik iki binanın çatısı alev alev yandı.

Sultanbeyli'de saat 11.30 sıralarında iki katlı binanın çatısından yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki binanı çatısına da sıçradı. Alevlerin sardığı binaya müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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