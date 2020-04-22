(havadan görüntüler) MASLAK KIRMIZI-BEYAZ TBMM'nin 100'uncu açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Maslak'ta bulunan gökdelenler dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı.

TBMM'nin 100'uncu açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Maslak 'ta bulunan gökdelenler dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı. Gökdelenler havadan görüntülendi. Koranvirüs salgını nedeniyle büyük çoğunluğu evden çalışma sistemine geçen şirketlerin bulunduğu Maslak'taki gökdelenler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı öncesinde kırmızı-beyaza büründü. Bölgede bulunan çok sayıda gökdelene Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı. Havadan görüntülenen bölgede dev Türk bayrakları görsel şölen oluşturdu. Görüntü dökümü: ---------------------Havadan görüntüler-Gökdelenler ---------------------Havadan görüntüler-Gökdelenler -Bayraklar

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA