(havadan görüntüler) İSTANBUL MEYDANLARI BOŞ KALDI
İstanbul DHAKoronavirüs salgını nedeniyle "evde kal" çağrılarıyla İstanbul'un meydanları boş kaldı.
26.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:54
İstanbul DHAKoronavirüs salgını nedeniyle "evde kal" çağrılarıyla İstanbul'un meydanları boş kaldı. Boş kalan meydanlar havadan görüntülendi
Görüntü Dökümü: -----------Galata köprüsü-Sultanahmet meydanı
-Eminönü meydanı
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Kaynak: DHA