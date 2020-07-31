(havadan görüntüler) BAĞCILAR'DA STADYUMDAKİ BAYRAM NAMAZINA ÇOCUKLARDAN YOĞUN İLGİ
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(havadan görüntüler) BAĞCILAR'DA STADYUMDAKİ BAYRAM NAMAZINA ÇOCUKLARDAN YOĞUN İLGİ

Bağcılar'da ilçe sakinleri, Kurban Bayramı namazını Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadyumu'nda kıldı.

(havadan görüntüler) BAĞCILAR'DA STADYUMDAKİ BAYRAM NAMAZINA ÇOCUKLARDAN YOĞUN İLGİ
31.07.2020 16:09 | Son Güncelleme: 31.07.2020 16:41

Bağcılar'da ilçe sakinleri, Kurban Bayramı namazını Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadyumu'nda kıldı. Covid-19 tedbirlerinin alındığı namazda en çok dikkat çeken şey ise çocukların sayısının fazlalığı oldu. Bayramlıklarını giyip süslenen ve mutlulukları yüzlerinden okunan çocuklar, el açıp hem kendileri hem de sevdikleri için dua etti.

Koronavirüs nedeniyle ilçe sakinleri, Kurban Bayramı namazı için Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadyumu'nda bir araya geldi. Bayram namazı için bir gün önceden Bağcılar Belediyesi tarafından hazırlıklar yapıldı. Ekipler, stadyumun her noktasını dezenfekte ederek steril hale getirdi. Yeşil zemin üzerinde şeritler çekilerek kıble ve sosyal mesafe sınırları belirlendi. Vatandaşların aralarına yan yana 1.60 metre arkaya doğru ise 2 metre mesafe konuldu. Stadyum girişine de dezenfektan makineleri konuldu.

"BAYRAM SABAHLARINI ÇOK SEVİYORUMSabahın erken saatlerinden itibaren namaz kılmak isteyenler stadyuma gelmeye başladı. Elinde seccadesi yüzünde maskesiyle alana giren vatandaşlar, sahanın başından arkaya doğru saf oluşturdu. Kurban Bayramı namazına çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Kimi babasının kimi dedesinin yanında namaz kılmak için stadyuma geldi. En güzel kıyafetlerini giyinip süslenen çocukların sosyal mesafe ve maske kuralına da uyduğu görüldü. Cemaatin en küçüğü ise 6 yaşındaki Yusuf Kavak'tı. Babasıyla birlikte namaza geldiğini söyleyen Kavak, "Dünden beri çok heyecanlıyım. Gece uyuyamadım. Sabah babamdan erken kalktım. Abdestimizi alıp buraya geldik. Bayram sabahlarını çok seviyorum. Babamın anlattığı şekilde namazı kıldım sonra da herkes için dua ettimö dedi.

Saat 06.33'te Bağcılarlılar, namazlarını eda etti. Kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar kurban kesim yerlerine geçti.

Kaynak: DHA

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