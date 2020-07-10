(Havadan Görüntüler)Ayasofya önünde akşam namazı kılındı
DANIŞTAY'ın, 1934'teki Bakanlar Kurulu'nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından toplanan vatandaşlar Ayasofya önünde akşam namazı kıldı.
10.07.2020 21:04 | Son Güncelleme: 10.07.2020 21:09
DANIŞTAY'ın, 1934'teki Bakanlar Kurulu'nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından toplanan vatandaşlar Ayasofya önünde akşam namazı kıldı.
- İstanbul
Danıştay'ın, 1934'teki Bakanlar Kurulu'nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya önünde çok sayıda kişi toplandı. Tekbirler getirerek dua eden vatandaşlar, Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nden ezan okunmasının ardından, yanlarında getirdikleri seccadeleri yere sererek akşam namazına durdu. Cemaatle kılınan namaz sırasında bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü görüldü. Ayasofya önünde toplananların kıldığı akşam namazı havadan da görüntülendi.
- İstanbul
Kaynak: DHA