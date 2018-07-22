Havadan Görüntüler) 30. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı (1)

Havadan Görüntüler) 30. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı (1)

Haber-Kamera: Ali AKSOYER İstanbul DHABu yıl 30'uncusu düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'ndan tüm heyecanıyla saat 10.15 sıralarında başladı.

Havadan Görüntüler) 30. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı (1)

Haber-Kamera: Ali AKSOYER İstanbul DHA

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'ndan tüm heyecanıyla saat 10.15 sıralarında başladı. 

Görüntü dökümü:

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(Havadan görüntüler)

-Starttan görüntüler

-Yüzücülerin suya atlamaları

-Boğazdan görüntüler

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