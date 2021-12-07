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Viyadükte korku dolu anlar - 2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Viyadükte korku dolu anlar - 2

TEM Otoyolu Bağcılar Mevkii Mahmutbey Viyadüğü'nde cezaevi minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hafif yaralandı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - TEM Otoyolu Bağcılar Mevkii Mahmutbey Viyadüğü'nde cezaevi minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hafif yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Bağcılar Mevkii Mahmutbey Viyadüğü'nde meydana geldi. Edirne'den Metris Cezaevi'ne dönen jandarmaya ait midibüs kaza yaptı. Bariyerlere çarparak devrilen midibüsün yarısı bariyerler üzerinde kaldı. Metrelerce yükseklikten düşme tehlikesi bulunan midibüste bulunan 7 kişiden 6'sı hafif yaralandı. Kaza nedeniyle trafik felç oldu. Midibüsü kurtarma çalışmaları devam ediyor.


- İstanbul

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