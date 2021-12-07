Viyadükte korku dolu anlar - 2

Kaza saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Bağcılar Mevkii Mahmutbey Viyadüğü'nde meydana geldi. Edirne'den Metris Cezaevi'ne dönen jandarmaya ait midibüs kaza yaptı. Bariyerlere çarparak devrilen midibüsün yarısı bariyerler üzerinde kaldı. Metrelerce yükseklikten düşme tehlikesi bulunan midibüste bulunan 7 kişiden 6'sı hafif yaralandı. Kaza nedeniyle trafik felç oldu. Midibüsü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet