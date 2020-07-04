(havadan fotoğraflarla) Zeytinburnu'nda 4 katlı bina boşaltıldı
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(havadan fotoğraflarla) Zeytinburnu'nda 4 katlı bina boşaltıldı

ZEYTİNBURNU'nda 4 katlı bina boşaltıldı.

(havadan fotoğraflarla) Zeytinburnu'nda 4 katlı bina boşaltıldı
04.07.2020 17:32 | Son Güncelleme: 04.07.2020 17:36

ZEYTİNBURNU'nda 4 katlı bina boşaltıldı.

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 104'ncü sokakta 4 katlı binada bir dairede tadilat çalışması yapan ustanın duvardaki çatlakları fark etmesi üzerine Zeytinburnu Belediyesi'ne haber verildi. Olay yerine gelen belediyede görevli mühendisler ile zabıta ve itfaiyeekipleri, binada inceleme yaptı. Riskli görülmesi üzerine tahliye edilen bina, giriş kısmına güvenlik şeridi çekilerek mühürlendi. Boşaltılan bina havadan da görüntülendi.


Kaynak: DHA

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