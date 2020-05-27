(Havadan fotoğraflarla yeniden) Salgın hastanesine 'Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'...
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(Havadan fotoğraflarla yeniden) Salgın hastanesine 'Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'...

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanılan salgın hastanesinin tabelası değiştirildi.

(Havadan fotoğraflarla yeniden) Salgın hastanesine 'Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'...
27.05.2020 14:09 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:12

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanılan salgın hastanesinin tabelası değiştirildi. 'Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi' yazılı tabela sabah saatlerinde hastane girişine takıldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda 8 Nisan'da yapımına başlanılan salgın hastanesinin açılışı için son hazırlıklar yapılıyor. Daha önce hastanenin girişine asılan 'Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi' yazılı tabela bugün sabah saatlerinde kaldırıldı. Bu tabelanın yerine 'Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi' yazılı tabela hastane inşaatında çalışan işçiler tarafından takıldı. 31 Mayıs'ta hizmete açılması planlanan hastaneye 3 Mart'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Dilmener'in adı verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla doğal afet ve pandemi alanlarında kullanılmak üzere 184 bin metrekare alan üzerine temelleri atılan hastane bin 8 yatak kapasiteli olacak.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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