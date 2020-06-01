(Havadan fotoğraflarla) 'Yeni normal'in ilk günü Şile plajları boş kaldı
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(Havadan fotoğraflarla) 'Yeni normal'in ilk günü Şile plajları boş kaldı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında haftalardır kapalı olan plajlar açıldı.

(Havadan fotoğraflarla) 'Yeni normal'in ilk günü Şile plajları boş kaldı
01.06.2020 12:44 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:48
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında haftalardır kapalı olan plajlar açıldı. Şile'de günlerdir hazırlıkların sürdüğü plajlar havanın serin olması nedeniyle normalleşme sürecinin ilk gününde boş kaldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında plajlar haftalardır kapalıydı. İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan halk plajları, bugün itibarıyla yeniden açıldı. Şile'de günlerdir hazırlıkların yapıldığı plajlar ise havanın serin olması nedeniyle normalleşmenin ilk gününde boş kaldı. Şile Ayazma Plajı'nın boş hali havadan fotoğraflandı.

PLAJLAR SOSYAL MESAFEYE UYGUN HİZMET VERECEK 

Şile'deki plajlarda şezlonglar sosyal mesafeye göre hazırlandı. İki şezlong arasında 60 santimetre, şezlong grupları arasında ise 2 buçuk metre bulunuyor. 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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