(Havadan fotoğraflarla) - Ünversiteye ait taylar anneleriyle doğada böyle buluştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

(Havadan fotoğraflarla) - Ünversiteye ait taylar anneleriyle doğada böyle buluştu

Cerrahpaşa (İÜC) Veterinerlik Meslek Yüksekokulu (MYO)'nda dünyaya gelen 9 tay, anneleri ile birlikte Avcılar Kampüsü'ndeki yetişkin taylı kısrak padoğuna bırakıldı.

(Havadan fotoğraflarla) - Ünversiteye ait taylar anneleriyle doğada böyle buluştu
07.06.2020 09:24 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:28
İSTANBUL Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) Veterinerlik Meslek Yüksekokulu (MYO)'nda dünyaya gelen 9 tay, anneleri ile birlikte Avcılar Kampüsü'ndeki yetişkin taylı kısrak padoğuna bırakıldı. İÜC Avcılar Kampusü'nde son 5 ayda dünyaya gelen 9 tayın çevre adaptasyonları tamamlandıktan sonra geniş padoklarda beslenmelerine başlandı. Veterinerlik MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz, yüksekokuldaki bazı öğretim üyeleri ve görevlilerle birlikte atları tavlalarından alarak uçsuz yeşil doğa ile buluşacakları padoka kadar götürdü. Drone ile görüntülenen atlar etrafı çevrili alana bırakıldı.

ÖZGÜRCE KOŞABİLECEKLER

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) Veterinerlik MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz, DHA muhabirine yaptığı atları padoka bırakılmadan önce yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Yüksekokulumuzdaki atlarımız anneleri ile ilk kez birlikte geniş padoka çıkıyorlar. Anne ve tayların yeşil alana, doğaya koşmalarını izleyeceğiz yüksekokulumuzda 9 anne ve tayları var. Medikal, nalbant veya diğer bakım besleme dışında bundan sonraki zamanlarının büyük bölümünü padokta geçirecekler. Arap atları 3, İngiliz atları 2 yıl sonra üniversitemizi en iyi biçimde temsil etmeye başlayacak. Anne ve taylarının yanı sıra önümüzdeki yıl koşmaya başlayacak olan 2018-19 doğumlu atlarımız var. Burada sadece yarış atçılığı değil, engelli bireylerin rehabilitasyonuna, atlı okçuluğa kadar atçılığın diğer sektörlerine de birçok alanda hizmet vermeye çalışıyoruz. Burayı atçılık merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz."


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı Haber
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz Haber
KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu Haber
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti Haber
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi
Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı
Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti
Satış yapmasına izin verilmeyen seyyar satıcı, bu kez de kendini yakmak istedi
Satış yapmasına izin verilmeyen seyyar satıcı, bu kez de kendini yakmak istedi
Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor
Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Günlük burç yorumları 6 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 6 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Hatay'da masaj salonlarına yapılan baskınlarda 21 kadın gözaltına alındı
Hatay'da masaj salonlarına yapılan baskınlarda 21 kadın gözaltına alındı
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı
Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları
Magazin Hadise Murat Boz Ece Erken Beyazıt Öztürk
Spor Mete Gazoz Lionel Messi Nihat Özdemir Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Libya Kadın Sirte Haziran
Şu an buradasınız: (Havadan fotoğraflarla) - Ünversiteye ait taylar anneleriyle doğada böyle buluştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 09:28:11. #1.15#
title