(havadan fotoğraflarla) Unkapanı'nın korku tüneli; geçmeye korkuyorlar
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(havadan fotoğraflarla) Unkapanı'nın korku tüneli; geçmeye korkuyorlar

HER gün binlerce kişinin kullandığı Unkapanı Köprüsü'nün alt geçidi dökülen betonları, kolonlarından çıkan korozyona uğramış demirleriyle altından geçen yaya ve araç sürücüleri endişelendiriyor.

(havadan fotoğraflarla) Unkapanı'nın korku tüneli; geçmeye korkuyorlar
03.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:05
HER gün binlerce kişinin kullandığı Unkapanı Köprüsü'nün alt geçidi  dökülen betonları, kolonlarından çıkan korozyona uğramış demirleriyle altından geçen yaya ve araç sürücüleri endişelendiriyor. Alt geçidin çürümeye terk edildiğini, can güvenliği olmadığını söyleyen vatandaşlar, bir an evvel önlem alınmasını istiyor.

Unkapanı Köprüsü'nü her gün binlerce kişi kullanıyor ancak alt geçit adeta çürümeye terk edilmiş durumda. Alt geçitte betonların büyük ölçüde döküldüğü, demirlerin sarktığı görülüyor. Ayrıca sarkan demirler de çürümüş vaziyette. Zaman zaman yüksek yük taşıyan kamyonlar köprüye çarparken, alt geçidi kullanan vatandaşlar bir an önce çalışma başlatılmasını istiyor. Birkaç ay önce köprüyle ilgili çalışma yapılacağı belirtilse de henüz bir çalışma başlatılmadığı görülüyor. 

"YIKILDI YIKILACAK GİBİ"

Esnaf Yaşar Şahin de her gün alt geçidi kullanarak Eminönü'ne gidiyor. Şahin köprünün şu anki halinden endişe duyduğunu belirterek, "Yıkıldı yıkılacak gibi. İnsanı ürpertiyor. Can güvenliği yok gibi bir şey. Çekinerek geçiyoruz mecburen. Mecbur kullanmak zorundayız burayı. Esnafım ben Eminönü'ne malzeme almaya gidiyorum. Mecburen kullanıyoruz bu yolu ama sakıncalı" şeklinde konuştu.

"KARANTİNA SÜRECİNDE YAPABİLİRLERDİ"Çevre sakinlerinden Mehmet Nuri Erdil de "Buranın yapılması zor bir şey değil. Eskiden olsa teknik zor olacak falan. Şimdi büyük köprüler yapılıyor. İki gün önce bir ses geldi yine. Bir aracın vurduğunu tahmin ettim. TIR hızla geldi herhalde vurdu ve salladı. Bunu bir şekilde yapsınlar. Belediye mi yapacak karayolları mı yapacak artık lütfen yapsınlar. Teknik olarak da zor bir şey değil. O kadar karantina süreci geçti. O arada yapabilirlerdi"  dedi.

İBB AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Unkapanı köprüsüyle ilgili 10 Ekim 2019'da açıklama yapılmıştı. Açıklamada, "Yapılan incelemede, köprünün altındaki kirişlerde araç çarpma sonucu kopma ve parçalanmalar olduğu; betonun içindeki demirlerin açığa çıktığı, bir kısmının kırıldığı; beton ve demirlerde küflenme meydana geldiği,  su kaynaklı hasar oluştuğu tespit edilmişti"  bilgisi verilmişti. Açıklamada köprünün  "Unkapanı Kavşağı Uygulama Projesi" kapsasında yenileceği kaydedilmişti.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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