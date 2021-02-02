(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KÜTÜPHANESİ OLACAK OLAN RAMİ KIŞLASI'NDA SONA YAKLAŞILIYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KÜTÜPHANESİ OLACAK OLAN RAMİ KIŞLASI'NDA SONA YAKLAŞILIYOR

02.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:14
(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KÜTÜPHANESİ OLACAK OLAN RAMİ KIŞLASI'NDA SONA YAKLAŞILIYOR

EYÜPSULTAN'da 250 yıllık geçmişe sahip Rami Kışlası'nı, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi haline getirecek olan projede sona yaklaşılıyor.

EYÜPSULTAN'da 250 yıllık geçmişe sahip Rami Kışlası'nı, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi haline getirecek olan projede sona yaklaşılıyor.  Müze, kütüphane, restoranlar, alışveriş mekanları ve 200 bin metrekarelik  peyzaj düzenlemesini içeren çalışmalarda son durum havadan görüntülendi.

Kışla'nın caddeye bakan kısmında  kaba inşaat tamamlanmak üzere. İnşaat alanında hummalı bir çalışma sergileniyor.   Restorasyon çalışmaları  2014 yılının 9. ayında başlayan kışlanın, bünyesinde barındırdığı müze, kütüphane ve 200 bin metrekarelik peyzaj düzenlemesiyle İstanbul'un en önemli çekim noktalarından biri haline gelmesi bekleniyor. Kışlanın, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kütüphane de hizmete girmiş olacak. Kütüphanenin 10 milyon kitaba ev sahipliği yapması planlanıyor.

Görüntü dökümü:

-------------------Rami Kışlası'nın havadan görüntüleri

 


- İstanbul
(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KÜTÜPHANESİ OLACAK OLAN RAMİ KIŞLASI'NDA SONA YAKLAŞILIYOR
(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KÜTÜPHANESİ OLACAK OLAN RAMİ KIŞLASI'NDA SONA YAKLAŞILIYOR
(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KÜTÜPHANESİ OLACAK OLAN RAMİ KIŞLASI'NDA SONA YAKLAŞILIYOR
(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KÜTÜPHANESİ OLACAK OLAN RAMİ KIŞLASI'NDA SONA YAKLAŞILIYOR
(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KÜTÜPHANESİ OLACAK OLAN RAMİ KIŞLASI'NDA SONA YAKLAŞILIYOR
(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KÜTÜPHANESİ OLACAK OLAN RAMİ KIŞLASI'NDA SONA YAKLAŞILIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Yıldız Tilbe Bülent Serttaş Tuba Büyüküstün
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Nihat Özdemir Ferdi Kadıoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Sel Darbe İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KÜTÜPHANESİ OLACAK OLAN RAMİ KIŞLASI'NDA SONA YAKLAŞILIYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 15:20:43. #1.15#
title