Havadan fotoğraflarla//TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine geçici olarak izin verilmiyor

İSTANBUL'da dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle TIR ve Kamyon sürücülerinin kent geneline girişine geçici olarak izin verilmiyor.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle TIR ve Kamyon sürücülerinin kent geneline girişine geçici olarak izin verilmiyor. İstanbul'a gelen TIR ve kamyonların Şekerpınar gişelerinde bekletilmesi havadan drone ile görüntülendi

İstanbul'da dün akşam etkili olan kar yağışından dolayı D-100 Karayolu'nda ve TEM Otoyolu'nda seyreden TIR ve kamyonların geçişine trafik polisleri tarafından geçici olarak izin verilmiyor. İstanbul'a gelen sürücüler Kocaeli Şekerpınar Gişelerinde geçici olarak bekletiliyor.

Konya'dan İstanbul'a gelen Nuri Yıldırım "12 saattir buradayız. Avrupa yakasına gideceğiz. Ama yolların açılmasını bekliyoruz. Büyük arabaların geçmesine izin vermiyorlar." dedi.