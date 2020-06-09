(Havadan fotoğraflarla) Taksim Meydanı'nda 6 katlı binada tehlikeli çalışma TAKSİM Meydanı'nda oteller bölgesi olarak bilinen Talimhane'de bulunan 6 katlı bir binanın çatısında hiçbir önlem almadan çalışma yapan kişiler havadan fotoğraflandı.



- İstanbul TAKSİM Meydanı'nda oteller bölgesi olarak bilinen Talimhane 'de bulunan 6 katlı bir binanın çatısında hiçbir önlem almadan çalışma yapan kişiler havadan fotoğraflandı. Baret ve emniyet kemeri gibi kullanılması zorunlu olan teçhizatları olmadan metrelerce yüksekte çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi. İşçilerin hiçbir önlem almadan yaptığı tehlikeli çalışma kameraya yansıdı. Drone ile görüntülendiklerini fark eden işçiler, bulundukları yerden apar topar inerek çalışmayı durdurdu. Yaklaşık yarım saat sonra tekrar çatıya çıkan işçiler çalışmalarına devam etti.- İstanbul Kaynak: DHA