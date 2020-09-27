(Havadan fotoğraflarla) - Taksim Camii inşaatında sona gelindi
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(Havadan fotoğraflarla) - Taksim Camii inşaatında sona gelindi

27.09.2020 10:01 | Son Güncelleme: 27.09.2020 10:10
(Havadan fotoğraflarla) - Taksim Camii inşaatında sona gelindi

TAKSİM'de yapımına 17 Şubat 2017 tarihinde başlanan Taksim Camii inşaatında sona gelindi.

TAKSİM'de yapımına 17 Şubat 2017 tarihinde başlanan Taksim Camii inşaatında sona gelindi.

İnşaatta kullanılan kule vinçlerin sökülmesi ve minarelerin tamamlanmasıyla Taksim caminin  silueti de ortaya çıktı. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda binanın dış cephesinin tamamlanmış, camları yerlerine takılmıştı. Caminin 61 metre yüksekliğindeki minarelerinin tamamlanmasının ardından çevresinde bulunan iskeleler söküldü. Caminin bodrum katları, otoparkları, İslami Sanat Merkezi olarak kullanılacak bölümün yapımı bitti. Camide şu anda iç bölümlerde süslemeler ile ince işçilikler için hummalı çalışma devam ediyor. 

TAKSİM CAMİİNİN ÖZELLİKLERİ

Bu yıl içinde ibadete açılması planlanan caminin minare yüksekliği 61 metre. Bu yükseklik özellikle çevredeki diğer dini mabedlerin yüksekliği dikkate alınarak projelendirildi. Proje tamamlandığında aynı anda 2 bin 575 kişi ibadet edebilecek. Projede yer altında üç kat otopark alanı bulunacak. Burada 165 araç park edebilecek. 2 bin 574 metrekare kapalı alanı bulunan yapıda konferans, sergi salonları da yer alacak.


(Havadan fotoğraflarla) - Taksim Camii inşaatında sona gelindi
(Havadan fotoğraflarla) - Taksim Camii inşaatında sona gelindi
(Havadan fotoğraflarla) - Taksim Camii inşaatında sona gelindi
(Havadan fotoğraflarla) - Taksim Camii inşaatında sona gelindi
(Havadan fotoğraflarla) - Taksim Camii inşaatında sona gelindi
(Havadan fotoğraflarla) - Taksim Camii inşaatında sona gelindi
(Havadan fotoğraflarla) - Taksim Camii inşaatında sona gelindi
(Havadan fotoğraflarla) - Taksim Camii inşaatında sona gelindi
(Havadan fotoğraflarla) - Taksim Camii inşaatında sona gelindi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali AKSOYER

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