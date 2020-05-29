/havadan fotoğraflarla/ Sultanahmet Camii'nde cuma namazı KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 16 Mart'tan bu yana kapalı olan camilerin bir bölümünde bugün ilk cuma namazı kılındı.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 16 Mart'tan bu yana kapalı olan camilerin bir bölümünde bugün ilk cuma namazı kılındı. Sultanahmet Camii'nde 74 gün sonra kılınan ilk cemaatli Cuma namazı havadan görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta toplu halde ibadete kapatılan camiler bugün cuma namazı ile tekrar açıldı. Cuma namazını kılmak için ellerinde seccadeleriyle Sultanahmet Camii'ne gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak cami bahçesinde ve meydanın bir bölümünde saf tuttu. Sultanahmet Camii bahçesinde ve çevresinde yüzlerce kişinin katılımı ile kılınan Cuma namazı havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA