(havadan fotoğraflarla)-Menekşe Plajı'na akın ettiler; kum bizi virüsten korur HAVA sıcaklıkları yükseldi, vatandaşlar Menekşe Plajı'nda denize girerek serinledi.

HAVA sıcaklıkları yükseldi, vatandaşlar Menekşe Plajı'nda denize girerek serinledi. Ne sosyal mesafe, ne maske takma kuralına uyulmayan plajdaki kalabalık havadan da görüntülendi.

Uzun süredir sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonu vatandaşlar parklara, bahçelere, sahil ve plajlara akın etti. Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk ise haftanın ilk iş gününde de devam etti. Hava sıcaklıkları yükseldi, vatandaşlar kendilerini serin sulara attı. Ancak denize girenlerin, sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

"KUM BİZİ KORUYOR, VİRÜSTEN KORUR"

Kendini kuma gömerek virüsten korunacağını iddia eden vatandaş Ercan Cankaplı, "3 aydır evlerde sıkıldık, birden bire kendimizi plajlara attık. Kum bizi koruyor, virüsten korur. Ne yapacağız sıkıntıdan çoluk, çocuk kendimizi plajlara attık. Pazar günü kalabalıktır diye gelemedik. Bari pazartesi gelelim dedik. Kalabalık ama ne yapacaksın, bütün millet sıkıntıdan kendilerini denize attılar" dedi.

"PANDEMİNİN GEÇTİĞİNE İNANMAYA ÇALIŞIYORUZ"Çocukları ile birlikte denize girmek için plaja gelen Zafer Töz ise, "Aslına bakarsanız bize kimse yaklaşmadı, uzak kaldık. Denize de ihtiyacımız var, D vitaminine de ihtiyacımız var. Belki evet, pandemi tam olarak geçmiş değil ama biz geçtiğine inanmaya çalışıyoruz. Uzun süredir içerideydik, onu stresini atmaya çalışıyoruz. Tabii doğru, düşünmemiz gereken insanlar var o başka bir şey ama yine de dayanamıyorsun işte" şeklinde konuştu.



- İstanbul

Kaynak: DHA