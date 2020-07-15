Havadan fotoğraflarla//Maslak Kırmızı-Beyaz
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla Maslak'ta bulunan gökdelenler Türk bayraklarıyla donandı.
15.07.2020 13:50 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:56
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla Maslak'ta bulunan gökdelenler Türk bayraklarıyla donandı. Gökdelenlerdeki dev bayrakların olusturduğu görsel şölen havadan fotoğraflandı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününün 4. yılında Maslak'ta bulunan gökdelenler Türk bayraklarıyla donandı. Gökdelenlerin üzerlerine asılan Türk bayrakları, Atatürk posterleriyle Maslak adeta kırmızı beyaza büründü. Havadan çekilen fotoğraflarda Türk bayrakları görsel şölen oluşturdu.
Kaynak: DHA