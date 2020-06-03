(Havadan fotoğraflarla) Maltepe'de toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

(Havadan fotoğraflarla) Maltepe'de toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu denetimi

MALTEPE'DE polis ekipleri koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan toplu ulaşım araçlarına ayakta yolcu alınmaması kararına yönelik denetim yaptı.

(Havadan fotoğraflarla) Maltepe'de toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu denetimi
03.06.2020 11:16 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:19
MALTEPE'DE polis ekipleri koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan toplu ulaşım araçlarına ayakta yolcu alınmaması kararına yönelik denetim yaptı. Denetimler havadan görüntülendi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan toplu ulaşım araçlarına kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki karar, Bilim Kurulu'nun talimatları doğrultusunda valiliklere gönderilen talimatla yürürlükten kaldırılmıştı. Ancak önlemler kapsamında minibüs, dolmuş, halk otobüsü ve belediye otobüsleri gibi şehir içi toplu ulaşım araçlarına ayakta yolcu alınmama kararı uygulanıyor. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, bugün Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim yaptı. Ekiplerin oluşturduğu güvenlik noktalarından geçen minibüs ve otobüsler tek tek kontrol edilerek, ayakta yolcusu olup olmadığına bakıldı. Bunun yanı sıra ekipler, trafik yoğunluğu ve otomobillere yönelik de denetimler yaptı. Ekiplerin yaptığı denetimler havadan görüntülendi. Denetimlerde emniyet kemeri takmayan sürücülere 128 TL para cezası kesildi. Polis ekiplerinin denetimlerinin gün boyu devam edeceği öğrenildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'nin mülküdür, fethedilmiştir Haber
Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'nin mülküdür, fethedilmiştir
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Haber
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı Haber
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi Haber
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Haber
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı
Hazırlık maçı yapmak isteyen Fenerbahçe'ye TFF'den izin çıkmadı
Hazırlık maçı yapmak isteyen Fenerbahçe'ye TFF'den izin çıkmadı
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti
ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti
ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı
ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı
Böyle annelik olmaz olsun! 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sarıp sokağa bıraktı
Böyle annelik olmaz olsun! 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sarıp sokağa bıraktı
Fatih Terim, sosyal medya hesabından 'Irkçılığa hayır' mesajı paylaştı
Fatih Terim, sosyal medya hesabından "Irkçılığa hayır" mesajı paylaştı
Ehliyetsiz sürücü arkasına 'Hatalıyım sıkıyorsa ara' yazdığı motosikletiyle kaza yaptı
Ehliyetsiz sürücü arkasına "Hatalıyım sıkıyorsa ara" yazdığı motosikletiyle kaza yaptı
Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları 'Çince' paylaşımla uyardı
Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları "Çince" paylaşımla uyardı
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor
Kadroda düşünülmeyen Kruse'nin isteksiz halleri Fenerbahçe'yi zora soktu
Kadroda düşünülmeyen Kruse'nin isteksiz halleri Fenerbahçe'yi zora soktu
Dere yatağına düşen otomobil alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti
Dere yatağına düşen otomobil alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti
Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 800'ün altına düştü
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 800'ün altına...
George Floyd'un öldürülmesiyle karışan ABD'de, yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı
George Floyd'un öldürülmesiyle karışan ABD'de, yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı
Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi
Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi
Yozgat Belediyesi'nde zimmet iddiasıyla gözaltına alınan 7 belediye personelinden 4'ü tutuklandı
Yozgat Belediyesi'nde zimmet iddiasıyla gözaltına alınan 7 belediye personelinden 4'ü tutuklandı
Barcelona'nın koronavirüs testi pozitif çıkan 5'i futbolcu 7 kişinin sonuçlarını gizlediği iddia edildi
Barcelona'nın koronavirüs testi pozitif çıkan 5'i futbolcu 7 kişinin sonuçlarını gizlediği iddia edildi
İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Ibrahimovic ile ilgili sözlerini manşete taşıdı
İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Ibrahimovic ile ilgili sözlerini manşete taşıdı
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Hasan Polatkan Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Haldun Dormen İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ozan Kabak Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Kaza Kadın Haziran
Şu an buradasınız: (Havadan fotoğraflarla) Maltepe'de toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu denetimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 11:19:24. #1.14#
title