(Havadan fotoğraflarla) Kısıtlamadan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik
ALİ AKSOYER / İSTANBUL DHA KISITLAMANIN kalkmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.
20.06.2020 17:52 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:56
ALİ AKSOYER/ İSTANBUL DHA KISITLAMANIN kalkmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk havadan da görüntülendi.
LGS nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Yoğun trafik havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA